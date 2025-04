Diretor teatral condenado por pedofilia é aprovado em edital da FCMS

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) divulgou, na 6ª.feira (11.abr.25), a lista de projetos habilitados na fase II – Análise Documental, do Edital de Chamamento Público nº 06/2025, que visa o fomento a obras literárias sul-mato-grossenses (Leia MS).

O certame, que conta com um orçamento de R$ 750 mil, foi lançado em fevereiro deste ano pela FCMS e tem o teto de R$ 15 mil por projeto.

Os recursos provêm da Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), do Ministério da Cultura (MinC), implementada durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A análise documental, realizada em 8 de abril, ocorreu de forma online e foi conduzida pelos membros da Comissão de Seleção do Edital Leia MS: Aparecido Toledo Melchiades, Rosana Cristina Zanellato Santos, André Rezende Benatti e Aurora Cecília Martin da Silva.

De acordo com a FCMS, o objetivo da reunião foi realizar a análise documental das propostas inscritas, a fim de formular a publicação do resultado preliminar da Fase II. Foram analisadas 56 propostas, que inicialmente foram homologadas, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (DOE/MS) nº 11.727. A Fase I, que envolveu a análise de mérito, já havia sido concluída, com o resultado preliminar publicado no DOE/MS nº 11.780. Após a revisão dos documentos exigidos na Fase II, 10 propostas foram desclassificadas por não apresentarem toda a documentação solicitada.

Com isso, das 56 propostas iniciais, 46 foram habilitadas para a continuidade do processo seletivo. "A relação dos proponentes habilitados e inabilitados está registrada nos Anexos I e II, respectivamente, da Ata. A análise foi conduzida de maneira rigorosa, seguindo os critérios estabelecidos no Edital, e todos os membros da Comissão confirmaram que os requisitos para uma avaliação justa e imparcial foram cumpridos", afirmou a FCMS em sua publicação no Diário Oficial. A íntegra.

LISTA DE HABILITADOS

Foi identificado entre os aprovados, uma pessoa física que possui uma condenação judicial. Trata-se de Jair de Oliveira, aprovado com o projeto "A Onça-Pintada Põe Patas na Estrada e Outras Peças". Ele foi preso em 2017 e condenado, posteriormente, a vários anos de prisão por crime enquadrado como pedofilia.