Embrapa Gado de Corte reforça parceria histórica e estratégica com Governo de MS

A nova gestão da Embrapa Gado de Corte realizou, nesta semana (26.jan.26), uma visita institucional ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e ao secretário Jaime Verruck (Semadesc), com o objetivo de apresentar oficialmente o novo colegiado gestor, reafirmar a disposição da Unidade em contribuir com o Governo Estadual e fortalecer a parceria histórica, em favor do desenvolvimento agropecuário sul-mato-grossense.

Durante o encontro, foram relembrados projetos e iniciativas desenvolvidos em articulação com órgãos estaduais, como a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS (Iagro) e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), evidenciando a atuação integrada entre pesquisa, gestão pública e setor produtivo. Entre os temas destacados esteve a abordagem da saúde única, na qual a cooperação entre Embrapa e Governo do Estado tem papel central na formulação de estratégias e no suporte técnico às políticas públicas.

A Unidade da Embrapa em Campo Grande (MS) tem apoiado o Estado na construção e no aprimoramento de políticas públicas voltadas à defesa sanitária, à sustentabilidade dos sistemas produtivos, à inovação no campo e à competitividade da pecuária estadual, exemplos são os Programas Precoce MS e MS Carbono Neutro.

Outro eixo importante dessa parceria é a promoção e o fortalecimento de eventos técnicos e científicos, como a Dinâmica Agropecuária (Dinapec) e o PantanalTech, que se consolidaram como espaços estratégicos de difusão de conhecimento, troca de experiências e aproximação entre pesquisadores, produtores, setor produtivo e poder público.

A chefe-geral, Mariana Aragão, ressaltou que a relação entre a Embrapa Gado de Corte e o Governo de MS é marcada por cooperação técnica contínua, alinhamento institucional e atuação conjunta em temas estratégicos para a pecuária de corte, e por isso, foi a primeira visita oficial da nova gestão. Ela esteve acompanhada de Alessandra Nicácio, chefe-adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento, e Filipe Correa, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia.

Durante a reunião, ainda discutiu-se as áreas em comodato envolvendo a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a Universidade Estadual de MS (UEMS), temas no âmbito do fortalecimento institucional e científico, que receberam sinalização positiva do governador quanto às tratativas.

Para o Colegiado da Embrapa, a visita além de produtiva e reforça o compromisso de manter e ampliar a parceria entre as duas instituições, com diálogo aberto e contínuo.