Enfermagem e meio ambiente ganham destaque no HU-UFMS

Durante a Semana Brasileira de Enfermagem, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Rede Ebserh, realiza uma série de atividades voltadas à valorização da equipe de enfermagem e à promoção de práticas sustentáveis dentro da unidade hospitalar.

PROGRAMA “RESÍDUO 5 ESTRELAS”

Entre as ações em destaque, está o Programa Resíduo 5 Estrelas, desenvolvido no próprio hospital. A iniciativa tem como foco o monitoramento e a correta separação dos resíduos hospitalares, além de promover orientações contínuas às equipes de trabalho. A proposta é contribuir para a redução de impactos ambientais e reforçar o compromisso com a saúde coletiva.

O projeto dialoga com os princípios da saúde planetária, ao integrar boas práticas ambientais ao cotidiano hospitalar, valorizando o papel dos profissionais da saúde na construção de um ambiente mais seguro e sustentável.

ENFERMAGEM É HOMENAGEADA

De 12 a 16 de maio, o Humap-UFMS celebra a Semana Nacional da Enfermagem com uma programação dedicada aos profissionais da área, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares. As atividades incluem:

Correio de Elogios entre colegas de equipe;

Prêmio Enfermagem em Destaque, reconhecendo boas práticas;

Palestras sobre comunicação assertiva;

Exibição de vídeos e entrega de cartões de agradecimento.

As ações buscam reforçar o reconhecimento da importância da enfermagem no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e na assistência à população.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Neste ano, a 86ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn) tem como tema “Saúde planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem”. A proposta é estimular a reflexão sobre como a saúde humana está interligada à preservação dos ecossistemas e às mudanças climáticas.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela gestão de 45 hospitais universitários no país, incentiva seus profissionais a participarem da discussão e a incorporarem práticas sustentáveis na rotina hospitalar.

