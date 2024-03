Equipe da ABRAPEC entrega ovos de Páscoa na Capital

A solidariedade é um gesto que parte do entendimento do outro, buscando aliviar suas dores e necessidades. Neste ano, a equipe multidisciplinar da unidade da ABRAPEC em Campo Grande/MS demonstrou seu compromisso com esse valor ao surpreender os assistidos acamados que não puderam comparecer à sede da instituição para receber seu ovo de chocolate da Campanha de Páscoa anual.

Milton Cezar Leão dos Santos, gerente administrativo da ABRAPEC em Campo Grande, expressou sua gratidão pelo apoio e atenção dos colaboradores, que responderam às solicitações do departamento de captação de recursos para garantir a entrega dos ovos de chocolate. A ação beneficiou tanto aqueles que puderam ir à sede quanto aqueles que receberam os chocolates em suas residências.

A ABRAPEC em Campo Grande está localizada na Rua General Nepomuceno Costa, 605, Vila Alba. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 98183-0038 ou pelo e-mail abrapeccgrande@abrapec.org.