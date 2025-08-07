Escola com conceito sustentável na Capital ganha estação de coleta seletiva

A recém-inaugurada Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, no bairro Jardim Noroeste, recebeu uma estação para coleta seletiva de resíduos sólidos. A estrutura servirá como ferramenta pedagógica para os alunos.

Este é o segundo Ponto de Entrega Voluntária (PEV) instalado em uma unidade de ensino da Capital. O projeto é uma parceria entre a Agência Estadual de Regulação (Agems), a Secretaria de Educação (SED), a Sanesul e a concessionária Ambiental MS Pantanal.

A estrutura da nova escola, que atenderá cerca de 400 alunos, foi projetada com foco em sustentabilidade, e o PEV integra essa proposta. A primeira unidade do projeto foi instalada na Escola Estadual Fausta Garcia Bueno.

A direção da escola planeja usar o ponto de coleta para ensinar os alunos sobre preservação ambiental de forma prática e contínua.

"Nós vamos ter um trabalho específico de orientação a respeito da reciclagem. Isso será trabalhado no currículo como um todo [...] Será um dos nossos processos permanentes", afirma o diretor da unidade, Francisco Rojas.

O material coletado poderá ser revertido em renda para a própria escola ou para a comunidade, além de ampliar a vida útil do aterro sanitário da cidade.

"Os recicláveis serão juntados pelos estudantes da escola, que poderá criar iniciativas de extensão, de ensino, de pesquisa, fazendo com que esse material possa gerar renda e retornar para a escola ou mesmo gerar benefícios sociais para a comunidade vizinha", explica Iara Marchioretto, diretora da Agems.

O governador Eduardo Riedel visitou a unidade na semana passada, durante a inauguração da escola. O projeto, segundo a Agems, busca expandir o número de pontos de coleta.

"Já na primeira entrega fizemos o compromisso de que muitos pontos ainda viriam e estamos trabalhando para isso", declarou o diretor-presidente da agência, Carlos Alberto de Assis.