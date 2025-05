Funtrab oferece 672 vagas de emprego e 7 de estágio em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 672 oportunidades de emprego em Campo Grande. As vagas estão disponíveis a partir desta 2ª.feira (19.mai.25) para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e perfis.

Entre os cargos com maior número de vagas estão: auxiliar de linha de produção (58), auxiliar de limpeza (55), motorista entregador (44), servente de obras (34), costureira em geral (33) e operador de caixa (28). As áreas atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores com experiência.

Além disso, a Funtrab também oferece 7 oportunidades de estágio, voltadas exclusivamente para estudantes do ensino médio ou superior. As vagas são para advogado (direito civil), arte-finalista, atendente de farmácia (balconista), eletrotécnico, engenheiro civil (2 vagas) e projetista (arquiteto).

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, das 7h30 às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local também é possível dar entrada no pedido de seguro-desemprego.

O atendimento também ocorre nas unidades da Rede Fácil. No Fácil Aero Rancho, o horário é das 8h às 13h às segundas-feiras; no Fácil Guaicurus, às quartas-feiras, no mesmo horário.

Já o Fácil Bosque dos Ipês funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, no piso térreo do shopping, ao lado da escada rolante, próximo às Lojas Americanas.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para consultar todas as oportunidades em Campo Grande e no interior do Estado, acesse o site oficial: www.funtrab.ms.gov.br.

CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS: