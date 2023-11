Governador prestigia Festival que celebra união das culturas latinas

Aconteceu na noite da 5ª feira (9.nov.23) a abertura oficial do 17º Festival América do Sul (FAS 2023), organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meia da Fundação de Cultura do Estado (FCMS). Às margens do rio Paraguai, o governador Eduardo Riedel (PSDB), discursou exaltando a festa como um momento de celebração da união das culturas latino americanas.

“Hoje, celebramos a nossa capacidade de exaltar as nossas manifestações de formação histórica. Isto nos dá orgulho de ser sul-mato-grossense e cada vez mais integrados ao Paraguai, Bolívia, Chile e Argentina. Esta relação é cada vez mais forte com nossos vizinhos, passando a respeitar e compreender enquanto América do Sul. Este Festival traz toda esta característica da integração regional. Temos sempre que lembrar que somos uma nação de paz”, descreveu o

(9.nov.23) - Governador Eduardo Riedel discursa na abertura oficial do 17º Festival América do Sul, em Corumbá (MS). Foto: Bruno Rezende

Essa, que a 17ª edição do FAS, conta com mais de 120 atrações, 15 horas de programação e, até o dia 12, haverá dança, teatro, música, oficinas, espetáculos circenses e grupos folclóricos do Brasil, Bolívia, Paraguai, Chile e de outros países amigos.

Acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, o governador visitou estandes, prestigiando o trabalho dos artesãos, além da apresentação dos integrantes da Escola de samba A Pesada.

Governador Eduardo Riedel é recepcionado por escolas de Samba e o prefeito Marcelo Iunes em Corumbá. Foto: Bruno Rezende

O sincretismo religioso, tão presente em Corumbá, também foi um destaque da noite. O grupo de umbanda Tia Maria da Guiné e a oficina de dança siriri de Corumbá se apresentaram para as autoridades e o público.

Riedel recebe benção religiosa na Festival América do Sul 2023. Foto: Bruno Rezende

O secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, agradeceu as pessoas que ajudaram a construir o Festival para valorizar a cultura. "Fazemos isso com muito carinho para a população e com o Festival presente também nas comunidades", resumiu.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, exaltou os fazedores de Cultura. "Quero parabenizar e desejar a todos um Festival repleto de alegria e muita arte", disse de forma sucinta.

(9.nov.23) - O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, a primeira-dama, Mônica Riedel, o Governador Eduardo Riedel e o secretário da Setescc, Marcelo Miranda durante visita a standes no 17ª Festival América do Sul. Foto: Bruno Rezende

Espera-se que nos quatro dias do Festival mais de 140 mil pessoas, brasileiros e estrangeiros, curtam as sensações latinas de pura magia, alegria e paz.

(9.nov.23) - O prefeito Marcelo Iunes e sua esposa, e o governador Eduardo Riedel e sua esposa. Foto: Bruno Rezende

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, lembrou a cidade é o berço da cultura do Estado e o Festival anima não só a comunidade, mas promove a economia criativa da cidade.

HOMENAGENS AOS MESTRES CURURUEIROS

Riedel ao lado de mestre cururueiro homenageado em Corumbá. Foto: Bruno Rezende

Outro momento marcante da abertura foi a homenagem aos 23 mestres Cururueiros do Pantanal. Os chamados cururueiros, em sua grande maioria, vivem em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em regiões banhadas pelas águas do Rio Paraguai e seus afluentes.

A viola-de-cocho e sua produção, muito utilizadas em gêneros musicais tradicionais na região, como o siriri e o cururu, atualmente estão restritas a um pequeno grupo de anciãos cururueiros que, com dificuldades, procuram manter viva a tradição. O mestre Sebastião Brandão, em nome de todos os cururueiros, recebeu uma homenagem das mãos do governador Riedel.