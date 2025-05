Inscrições para o Enem 2025 estão abertas até 6 de junho

Começou nesta segunda-feira (26) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de junho, pela Página do Participante, com login do Gov.br.

O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. A nota pode ser usada para concorrer a vagas em programas como Sisu, ProUni e Fies.

Além disso, muitas universidades no exterior também aceitam a pontuação do Enem. Por isso, o exame é uma oportunidade importante para quem sonha com o diploma universitário.

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos: dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão Linguagens, Ciências Humanas e a redação.

No segundo domingo, será a vez das provas de Matemática e Ciências da Natureza. É importante conhecer o formato da prova para organizar bem o tempo e os estudos.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e pode ser paga até o dia 12 de junho. Já quem teve a isenção aprovada só precisa verificar se o benefício foi confirmado.

Todos os detalhes da inscrição estão disponíveis na Página do Participante. Por lá, é possível acompanhar a situação do cadastro e conferir o local de prova.

Para quem vai fazer o Enem, o momento é de foco e planejamento. Um bom resultado pode abrir portas em universidades públicas e privadas de todo o país.