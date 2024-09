Candidato a prefeito é flagrado em vídeo de sexo com duas mulheres

O vazamento de um vídeo íntimo envolvendo o prefeito Carlos Alberto Leréia (PSDB), candidato à reeleição em Minaçu (GO), gerou grande repercussão na reta final da campanha eleitoral. Nas imagens, Leréia aparece acompanhado de duas mulheres, em uma gravação que, segundo informações, teria sido feita sem o seu consentimento.

A oposição tem utilizado o episódio para questionar a conduta do prefeito, levantando discussões sobre ética e decoro no exercício do cargo. Durante um debate recente, o adversário Roger Seabra (União) trouxe o tema à tona, o que resultou em uma resposta contundente por parte de Leréia.

Conforme o portal Meio News, em sua defesa, Carlos Leréia afirmou que o vazamento do vídeo representa uma violação à sua privacidade e não deveria ser usado para desviar o foco das discussões eleitorais.

Ele enfatizou que o debate deveria se concentrar em temas de interesse público, como saúde, educação e transporte, e evitou entrar em detalhes sobre o conteúdo do vídeo. Até o momento, não foi divulgada a data exata da gravação, mas o impacto nas eleições tem sido considerável.

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás realizou uma perícia no material, concluindo que não há sinais de edição nas imagens. O laudo descreve o conteúdo como explícito e aponta que a gravação pode ter sido feita sem o conhecimento do prefeito, possivelmente por meio de um celular oculto.

O vídeo tem 7 minutos e 11 segundos de duração e a câmera foi aparentemente posicionada de forma discreta, reforçando a suspeita de que Leréia não sabia da filmagem. Até o momento, o prefeito não comentou oficialmente sobre o incidente, e sua assessoria de imprensa também não se manifestou.

Com informações de Meio News