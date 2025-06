Israel sequestra Thiago Ávila e brasileiros pressionam presidente Lula nas redes sociais

O barco Madleen, que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza, foi interceptado por soldados israelenses no domingo (8.jun.25), enquanto navegava em águas internacionais.

No mesmo dia, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou em sua conta no X que pretendia impedir a chegada da embarcação ao território palestino, acusando os ativistas de realizarem uma “encenação midiática”.

A embarcação era ocupada por integrantes da Freedom Flotilla Coalition, entre eles o jornalista brasileiro Thiago Ávila, a ativista sueca Greta Thunberg, o ator irlandês Liam Cunningham, a deputada francesa Rima Hassan, o turco Suayb Ordu, o holandês Mark Van Rennes, o espanhol Sergio Toribio, a alemã Yasemin Acar, e os franceses Omar Faiad, Reva Viard, Baptiste Andre, Pascal Maurieras e Yanis Mhamdi. Todos foram detidos por Israel.

A notícia se espalhou pelo mundo após os 12 ativistas publicarem, em suas redes sociais, vídeos em que denunciam o sequestro e pedem que a população de seus respectivos países pressione os governos por sua libertação.

Também foi divulgado o vídeo de segurança da embarcação, no qual é possível ver o momento em que soldados interceptam e desligam as câmeras, logo após um ataque de drones com armas químicas.

Foto: Reprodução/ Instagram

Nas horas seguintes, as redes sociais do presidente Lula e do Ministério das Relações Exteriores receberam milhares de comentários de brasileiros cobrando um posicionamento do governo e pedindo o rompimento de vínculos com Israel.

A esposa do jornalista e ativista Thiago Ávila, Lara Souza, também publicou um vídeo solicitando que o governo brasileiro intervenha em favor do marido.

Em resposta, na manhã desta segunda-feira, o Itamaraty publicou uma nota oficial afirmando que acompanha com atenção a interceptação da embarcação Madleen pela Marinha israelense.

“Ao recordar o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos”, diz a nota, que também solicita a remoção imediata de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária em território palestino. A íntegra.

QUEM SE POSICIONOU NO MATO GROSSO DO SUL

O vereador campo-grandense Jean Ferreira (PT) publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Thiago Ávila. Na legenda, o parlamentar convocou a população a participar de um ato em defesa do povo palestino, marcado para o dia 15 de junho.

"Estamos organizando o ato em Campo Grande (MS) com movimentos sociais, entidades e partidos que apoiam a luta. Em breve, divulgaremos mais informações sobre o ato do dia 15 de junho, no próximo domingo", diz a postagem.

A deputada federal Camila Jara (PT) compartilhou um vídeo de Thiago a bordo da embarcação, destacando o pedido do governo brasileiro para que Israel liberte os tripulantes.

"As restrições à entrada da ajuda humanitária em Gaza impactam civis palestinos que nada tem haver com o conflito militar, mas são os que mais sofrem com as consequências da gu3rra", diz a postagem.

Até a publicação desta matéria, nenhuma outra autoridade sul-mato-grossense havia se manifestado sobre o caso.

Mesmo após o posicionamento do Itamaraty, o presidente Lula segue em viagem à França, sem qualquer declaração oficial nas redes sociais.