MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
08 de fevereiro de 2026
Campo Grande 23ºC

RONDÔNIA

Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora dentro de sala de aula

Crime ocorreu na Faculdade Metropolitana

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/ SECOMFoto: Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM
A- A+

A Justiça decretou neste sábado (7.fev.26) a prisão preventiva do suspeito de matar a professora e escrivã da Polícia Civil de Rondônia, Juliana Mattos Lima Santiago, de 41 anos.

A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã de hoje.

O crime aconteceu na noite de 6ª feira (6.fev) dentro de uma sala de aula da Faculdade Metropolitana, em Porto Velho. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em decorrência dos golpes de faca.

O suspeito, identificado como João Júnior, é aluno da instituição. Ele foi preso em flagrante logo após o ataque.

Durante a audiência, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

O órgão classificou o crime como covarde e afirmou que atuará com rigor na investigação.

O Grupo Aparício Carvalho, responsável pela faculdade, divulgou nota de pesar.

A instituição destacou a trajetória da professora como referência acadêmica, ética e profissional.

A Assembleia Legislativa de Rondônia também lamentou o caso.

Em nota, afirmou que a violência contra mulheres, sobretudo em espaços de ensino, é inaceitável.

A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem até a publicação desta matéria.

Tags: faculdade metropolitana, Feminicídio, Professora
Reportar Erro
MS Noticias no Google News