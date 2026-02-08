Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora dentro de sala de aula

A Justiça decretou neste sábado (7.fev.26) a prisão preventiva do suspeito de matar a professora e escrivã da Polícia Civil de Rondônia, Juliana Mattos Lima Santiago, de 41 anos.
A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã de hoje.
O crime aconteceu na noite de 6ª feira (6.fev) dentro de uma sala de aula da Faculdade Metropolitana, em Porto Velho. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu em decorrência dos golpes de faca.
O suspeito, identificado como João Júnior, é aluno da instituição. Ele foi preso em flagrante logo após o ataque.
Durante a audiência, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
O órgão classificou o crime como covarde e afirmou que atuará com rigor na investigação.
O Grupo Aparício Carvalho, responsável pela faculdade, divulgou nota de pesar.
A instituição destacou a trajetória da professora como referência acadêmica, ética e profissional.
A Assembleia Legislativa de Rondônia também lamentou o caso.
Em nota, afirmou que a violência contra mulheres, sobretudo em espaços de ensino, é inaceitável.
A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem até a publicação desta matéria.