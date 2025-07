Mãe de Marília Mendonça nega acordo desigual em seguro de US$ 2 milhões

Uma troca de mensagens entre Fernanda Costa, mãe do filho do produtor Henrique Bahia, e Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, levanta dúvidas sobre a condução da negociação do seguro de 2 milhões de dólares referente ao acidente aéreo que matou cinco pessoas em 2021.

Segundo a assessoria de Dona Ruth, ela não participou das decisões nem autorizou outro advogado além de Robson Cunha a representá-la. O profissional citado nas mensagens atuaria, na verdade, para a empresa contratante do voo, e não em nome dela.

As mensagens de voz revelam que Fernanda questionou se Dona Ruth sabia que o advogado estaria propondo uma divisão desigual do seguro: 50% para a família da cantora e o restante para as demais vítimas. A assessoria nega essa versão e afirma que a minuta do acordo chegou pronta, sem participação de Ruth nas tratativas iniciais.

Além de Marília e Henrique, também morreram no acidente o assessor Abicieli Silveira, o piloto Geraldo Martins e o copiloto Tarciso Viana. As famílias das outras vítimas têm demonstrado insatisfação com a possível divisão dos valores.

Dona Ruth declarou, anteriormente, que também perdeu o irmão — Abicieli — no acidente, e que por questões emocionais não acompanhou as negociações. Sua equipe afirma que ela tem sido alvo de ataques injustos e que não tomou decisões unilaterais.

A assessoria reforça que ela reconheceu o vínculo empregatício do produtor Henrique Bahia com a empresa Sentimento Louco, o que garantiu uma indenização de R$ 1 milhão ao filho dele em 2024, via acordo trabalhista.

Até o momento, a produtora contratante do voo não respondeu aos questionamentos sobre sua participação no processo de definição dos valores do seguro. Dona Ruth seguirá se manifestando apenas por meio da assessoria.