Vander reafirma projeto ao Senado após saída de Bumlai

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) afirmou receber "com tranquilidade" a decisão de Maurício Bumlai de não permanecer na condição de suplente em seu projeto político para as eleições de 2026.

Em nota divulgada nesta 2ª feira (22.jun.26), o presidente estadual do PT em Mato Grosso do Sul destacou que o convite a Bumlai partiu de uma iniciativa pessoal e foi construído "com respeito, diálogo e reconhecimento à sua trajetória política".

"Recebo com tranquilidade a decisão de Maurício Bumlai de não permanecer na condição de suplente. O convite feito a Maurício foi uma iniciativa pessoal minha, construída com respeito, diálogo e reconhecimento à sua trajetória política", declarou.

Vander ressaltou ainda que a relação política e pessoal entre ambos permanece preservada. Segundo ele, Bumlai segue alinhado ao campo político que apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Maurício é meu amigo, filiado ao PSB, partido que integra a base do presidente Lula, e segue sendo uma liderança com quem compartilhamos a defesa de um projeto democrático, popular e soberano para o Brasil", afirmou.

Ao comentar os desdobramentos políticos da decisão, o parlamentar disse que a prioridade do PT sul-mato-grossense continua sendo a construção de uma frente ampla para a disputa eleitoral de 2026.

"Nossa prioridade é construir a unidade necessária para a reeleição do presidente Lula em 2026 e fortalecer um amplo campo político comprometido com a democracia, o desenvolvimento e a justiça social", declarou.

Na nota, Vander também citou a parceria institucional com a senadora Soraya Thronicke, filiada ao mesmo partido de Bumlai.

"Tenho mantido parceria respeitosa com a senadora Soraya Thronicke, companheira partidária de Maurício, em torno de pautas importantes para Mato Grosso do Sul e para o Brasil", disse.

O deputado ainda respondeu questionamentos envolvendo Viviane Luiza e criticou tentativas de associar sua atuação política a relações da vida privada.

"Viviane tem trajetória própria e deve ser reconhecida por suas ideias, por sua atuação e por sua história, não a partir de relações da vida privada", afirmou.

Sem citar adversários ou setores específicos, Vander disse que não pretende alimentar especulações e defendeu maior foco em resultados para a população.

"Enquanto alguns se dedicam às especulações, sigo concentrado no trabalho. A população espera de nós menos ruído e mais resultados", declarou.

Pré-candidato ao Senado Federal, Vander encerrou a manifestação reafirmando o compromisso com a reeleição de Lula e com a construção das candidaturas do campo político aliado em Mato Grosso do Sul.