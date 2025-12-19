Mais de 16 mil animais foram castrados esse ano em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), encerra o ano de 2025 com resultados expressivos na política pública de bem-estar animal. As ações desenvolvidas ao longo do ano reforçaram o compromisso com a proteção animal, a saúde pública e o controle populacional responsável de cães e gatos.

Entre as medidas de maior destaque está a Caravana da Castração, que percorreu o estado levando atendimentos veterinários gratuitos, microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório. Até dezembro de 2025, mais de 16,7 mil animais foram castrados, beneficiando 45 municípios, com 30.957 tutores e entidades protetoras cadastrados no SigPet (Sistema de Gestão de Proteção e Esterilização de Animais).

De acordo com o titular da Setesc, Marcelo Miranda, os números refletem uma política pública estruturada e contínua. “A proteção da vida animal é uma pauta transversal, que envolve saúde pública, educação e cidadania. Temos feito um trabalho sério, técnico e humanizado, levando atendimento onde muitas vezes ele nunca existiu. Esses números representam cuidado, responsabilidade e respeito à vida”.

Foto: Divulgação

CARAVANA DA CASTRAÇÃO AVANÇA POR REGIÕES E SUPERA METAS

Em 2025, a Caravana da Castração foi organizada por regiões, considerando critérios de geolocalização e população dos municípios, garantindo mais eficiência nos atendimentos e segurança no pós-operatório. Somente nas três primeiras regiões, 45 municípios foram atendidos, alcançando resultados próximos ou superiores às metas estabelecidas.

Na primeira região, que contemplou municípios como Miranda, Bonito, Corumbá e Aquidauana, foram realizadas 5.203 castrações, atingindo mais de 94% da meta prevista. Já na segunda, que incluiu Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, foram contabilizados 4.418 procedimentos. A terceira região, em andamento até dezembro, soma 6.559 atendimentos, com encerramento em Sete Quedas. Segundo o superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, o planejamento regional foi decisivo para o sucesso da iniciativa. “A regionalização da Caravana garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos. Além da castração, levamos informação, educação e um compromisso firmado com os municípios para que as ações de conscientização continuem após a nossa passagem”.

Outro marco de 2025 foi a consolidação do SigPet, a primeira plataforma digital do país voltada exclusivamente à gestão de políticas públicas de proteção e esterilização animal. Desenvolvido pela Suprova, o sistema centraliza cadastros de tutores, entidades protetoras e municípios, além de organizar as vagas da Caravana da Castração.

Atualmente, o sistema contabiliza 30.957 tutores e entidades cadastrados, assegurando transparência, padronização e acesso democrático às ações do Programa Estadual de Proteção Animal.

Foto: Divulgação

MAIS DE 18 MIL OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

No enfrentamento aos maus-tratos e ao abandono, a Suprova também avançou com a criação de um canal exclusivo de denúncias dentro da Devir (Delegacia Virtual de Mato Grosso do Sul). Somente em 2025, foram registradas 18.268 denúncias, sendo 942 relacionadas a cães e 540 a gatos, com média de 1.482 registros por mês.

Segundo Carlos Eduardo Rodrigues, o canal fortalece a atuação integrada entre poder público e sociedade. “O canal de denúncias é uma ferramenta essencial para combater os maus-tratos. Ele facilita o acesso da população e fortalece a rede de proteção animal em todo o estado”.

MUNICÍPIOS ASSUMEM COMPROMISSO COM CONSCIENTIZAÇÃO

Como contrapartida para receber a Caravana da Castração, os municípios assumem o compromisso de implantar um calendário permanente de ações educativas, com campanhas sobre guarda responsável, adoção consciente, prevenção do abandono e educação em saúde pública animal.

Em 2025, 45 municípios já implantaram essas ações, que seguem até o fim de 2026, ampliando o alcance das políticas públicas para além dos atendimentos veterinários.

Foto: Divulgação

APOIO FINANCEIRO A ONGS E MUNICÍPIOS

Em 2025, o Governo do Estado também avançou no fortalecimento das entidades de proteção animal por meio da destinação de emendas parlamentares estaduais. Foram R$ 855 mil distribuídos entre ONGs animalistas e municípios, garantindo recursos para atendimentos veterinários, resgates, reabilitação e estruturação de projetos permanentes de cuidado animal.

Somando os repasses realizados em 2024 e 2025, foram destinados mais de R$ 1,35 milhão para o fortalecimento da causa animal em Mato Grosso do Sul.

A Caravana da Castração retorna em 2026 com previsão de atender mais 17 municípios, entre janeiro e março, com cerca de duas mil novas vagas, ampliando ainda mais o alcance do programa.