Governo de MS convoca 750 estudantes para receber bolsas de 1 salário mínimo por mês

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul (Sead), convocou, na 5ª feira (23.abr.25), 750 estudantes aprovados no processo seletivo 2026 do MS Supera, programa que concede bolsas de estudo de um salário mínimo mensal (R$ 1.621,00) a estudantes de baixa renda.

Os aprovados devem assinar o Termo de Concessão até 30 de abril.

Inicialmente, o processo seletivo previa a oferta de 600 vagas, conforme divulgado na abertura. Com o surgimento de novas oportunidades — motivadas por desligamentos de beneficiários que concluíram o curso, solicitaram saída ou descumpriram critérios do programa — o número foi ampliado, resultando na convocação adicional de 150 estudantes nesta etapa.

Para receber o benefício, o estudante deve ter renda individual de até 1,5 salário mínimo (para quem mora sozinho) ou renda familiar total de até 3 salários mínimos; estar aprovado ou matriculado em curso técnico ou superior (presencial ou EAD autorizado pelo MEC); e estudar em instituição que tenha polo em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o bolsista não pode ter curso superior concluído; deve morar em Mato Grosso do Sul há mais de 2 anos; estar inscrito no CadÚnico; não receber outra bolsa ou auxílio semelhante; não ter mais de 4 reprovações no curso; e não ter outro familiar já beneficiário do MS Supera.

O processo seletivo contou com 6.094 inscritos, sendo que 1.572 foram habilitados: 101 do Ensino Médio Profissionalizante (incluindo 3 indígenas) e 1.471 do Ensino Superior (96 indígenas). Os habilitados que ainda não foram convocados ficarão no cadastro de reserva e serão chamados assim que abrirem novas vagas. O pagamento do primeiro benefício aos novos bolsistas está previsto para acontecer até 8 de maio.

A relação de habilitados e convocados e também de inabilitados e desclassificados pode ser conferida no site https://www.sead.ms.gov.br/programas-e-projetos/ms-supera/. Já a assinatura do termo de concessão é feita no Sistema MS Supera.

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