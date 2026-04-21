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21 de abril de 2026
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Lojas Avenida de Campo Grande realizam leilão com mais de 400 lotes de mercadorias

Lotes com pouca concorrência têm diversos produtos com lances a partir de apenas R$ 70

Informações: Acesse o portal www.casadeleiloes.com.br, ou pelo fone: (67) 3363-7000 . Para participar dos leilões online é necessário efetuar o cadastro no portal da Casa de Leilões e inserir a documentação exigida. A ativação do cadastro está sujeita a aInformações: Acesse o portal www.casadeleiloes.com.br, ou pelo fone: (67) 3363-7000 . Para participar dos leilões online é necessário efetuar o cadastro no portal da Casa de Leilões e inserir a documentação exigida. A ativação do cadastro está sujeita a a
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As Lojas Avenida promovem, em Campo Grande (MS), um leilão online com centenas de itens de vestuário e acessórios. Ao todo, são mais de 400 lotes disponíveis, incluindo roupas, calçados, bolsas, mochilas e objetos diversos, como garrafas e utilidades do dia a dia, destinados a públicos infantil e adulto, masculino e feminino.

O leilão, organizado pela empresa Lojas Avenida S.A., ocorre exclusivamente pela internet e segue aberto para lances até o dia 24 de abril de 2026. Eis o link do leilão.  

Os valores iniciais são considerados acessíveis: um dos primeiros lotes, por exemplo, teve lance inicial de R$ 70, com incrementos mínimos de R$ 20.

De acordo com o edital, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, podendo apresentar defeitos, avarias, ausência de pares, variação de numeração ou outros problemas. Por isso, a organização recomenda que os interessados realizem visitação prévia para avaliação dos itens antes de ofertar lances.

A visitação pode ser feita no Centro de Distribuição das Lojas Avenida, localizado na Rua Elias Nachife, no bairro Mata do Jacinto, mediante agendamento. O período disponível ocorre nos dias 23 e 24 de abril, conforme regras estabelecidas no edital. Eis as regras para visitação:

Entre as exigências para participação, os interessados devem ser maiores de 18 anos, possuir cadastro regularizado na plataforma do leilão e enviar documentação com antecedência mínima de 72 horas antes do encerramento. Os lances são irrevogáveis, ou seja, não podem ser cancelados após registrados.

O leiloeiro oficial responsável pelo certame é Tarcílio Leite. Segundo as condições de venda, há cobrança de comissão de 5% sobre o valor arrematado, além de possíveis penalidades em caso de inadimplência, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A retirada dos produtos adquiridos está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 22 de maio de 2026, também mediante agendamento. Os custos com transporte, desmontagem e retirada ficam sob responsabilidade do arrematante.

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O leilão reúne desde peças de mostruário até itens com avarias decorrentes de transporte ou armazenamento, sendo uma oportunidade para consumidores e revendedores que buscam adquirir mercadorias a preços reduzidos — desde que estejam cientes das condições estabelecidas no edital.

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