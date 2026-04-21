Lojas Avenida de Campo Grande realizam leilão com mais de 400 lotes de mercadorias

As Lojas Avenida promovem, em Campo Grande (MS), um leilão online com centenas de itens de vestuário e acessórios. Ao todo, são mais de 400 lotes disponíveis, incluindo roupas, calçados, bolsas, mochilas e objetos diversos, como garrafas e utilidades do dia a dia, destinados a públicos infantil e adulto, masculino e feminino.

O leilão, organizado pela empresa Lojas Avenida S.A., ocorre exclusivamente pela internet e segue aberto para lances até o dia 24 de abril de 2026. Eis o link do leilão.

Os valores iniciais são considerados acessíveis: um dos primeiros lotes, por exemplo, teve lance inicial de R$ 70, com incrementos mínimos de R$ 20.

De acordo com o edital, os produtos são vendidos no estado em que se encontram, podendo apresentar defeitos, avarias, ausência de pares, variação de numeração ou outros problemas. Por isso, a organização recomenda que os interessados realizem visitação prévia para avaliação dos itens antes de ofertar lances.

A visitação pode ser feita no Centro de Distribuição das Lojas Avenida, localizado na Rua Elias Nachife, no bairro Mata do Jacinto, mediante agendamento. O período disponível ocorre nos dias 23 e 24 de abril, conforme regras estabelecidas no edital. Eis as regras para visitação:

Entre as exigências para participação, os interessados devem ser maiores de 18 anos, possuir cadastro regularizado na plataforma do leilão e enviar documentação com antecedência mínima de 72 horas antes do encerramento. Os lances são irrevogáveis, ou seja, não podem ser cancelados após registrados.

O leiloeiro oficial responsável pelo certame é Tarcílio Leite. Segundo as condições de venda, há cobrança de comissão de 5% sobre o valor arrematado, além de possíveis penalidades em caso de inadimplência, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A retirada dos produtos adquiridos está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 22 de maio de 2026, também mediante agendamento. Os custos com transporte, desmontagem e retirada ficam sob responsabilidade do arrematante.

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O leilão reúne desde peças de mostruário até itens com avarias decorrentes de transporte ou armazenamento, sendo uma oportunidade para consumidores e revendedores que buscam adquirir mercadorias a preços reduzidos — desde que estejam cientes das condições estabelecidas no edital.