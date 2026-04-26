Incêndio atinge casa entre os bairros Vila Nasser e Coophasul (vídeos)

Uma casa foi atingida por incêndio na manhã deste sábado (25.abr.26), próximo ao final da Rua Cotegipe, entre os bairros Vila Nasser e Coophasul, em Campo Grande (MS).
Segundo um morador, o fogo teve início por volta das 9h30.
"Não havia moradores em casa; eles chegaram após o incêndio", explicou o comerciante Alexander Morale.
De acordo com apurado pela reportagem do MS Notícias, de fato ninguém ficou ferido.
"O Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o botijão de gás, pois havia medo de explosão, e controlou as chamas. Mas o fogo foi feio, deu para ver a nuvem de fumaça preta de longe", completou.
Confira, abaixo, o vídeo que mostra o incêndio:
A testemunha disse ainda, que um dos membros dos bombeiros comentou que a provável causa foi curto-circuito na rede elétrica da casa.