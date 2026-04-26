Incêndio atinge casa entre os bairros Vila Nasser e Coophasul (vídeos)

Uma casa foi atingida por incêndio na manhã deste sábado (25.abr.26), próximo ao final da Rua Cotegipe, entre os bairros Vila Nasser e Coophasul, em Campo Grande (MS).

Segundo um morador, o fogo teve início por volta das 9h30.

"Não havia moradores em casa; eles chegaram após o incêndio", explicou o comerciante Alexander Morale.

De acordo com apurado pela reportagem do MS Notícias , de fato ninguém ficou ferido.

"O Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o botijão de gás, pois havia medo de explosão, e controlou as chamas. Mas o fogo foi feio, deu para ver a nuvem de fumaça preta de longe", completou.

A testemunha disse ainda, que um dos membros dos bombeiros comentou que a provável causa foi curto-circuito na rede elétrica da casa.