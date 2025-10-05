MS Notícias

05 de outubro de 2025
AÇÃO DE NATAL

MPT-MS participa da campanha "Caixa Encantada" para arrecadação de brinquedos

Até 19 de novembro, unidades do MPT-MS arrecadam brinquedos e mobilizam cidadãos e servidores

Card de divulgação da campanha de arrecadação de brinquedos do MPT-MS. Card de divulgação da campanha de arrecadação de brinquedos do MPT-MS.  - Reprodução/Divulgação
O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) aderiu à campanha estadual “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”.

A ação é promovida pelo Governo do Estado e segue até o dia 19 de novembro, com apoio de diversas instituições públicas e privadas.

A iniciativa busca arrecadar brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação, que serão destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Cidadãos interessados em doar podem entregar as contribuições diretamente em unidades do MPT-MS.

Os endereços disponíveis para coleta são:

  • Campo Grande: Rua Doutor Paulo Machado, 120 – Royal Park

  • Dourados: Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2.605 – Vila Planalto

  • Três Lagoas: Rua Paranaíba, 1.937 – Jardim Colinos

Outros pontos de arrecadação estão listados no site oficial da campanha:
www.caixaencantada.ms.gov.br

    

