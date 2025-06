Percorrendo a história do MS, espetáculo 'Andanças' estreia em Nova Andradina

O Studio Dança em Cena estreou na noite desta 6ª-feira (13.jun.25) o espetáculo "Andanças", no Centro de Convenções Municipal de Nova Andradina (MS).

Os ingressos custam R$ 40, e quem perdeu a estreia ainda pode assistir às apresentações do sábado (14) e domingo (15), às 19h.

No palco, 13 bailarinos, seis atores, dois músicos e uma berranteira encenam as memórias de dois avós que, em conversa com as netas, resgatam histórias dos povos migrantes que ajudaram a construir o Mato Grosso do Sul. Cada movimento migratório é representado por danças como vanerão, xote e forró, além de folguedos indígenas e lendas regionais, como o Minhocão, o Pé de Garrafa e Juma e a onça. O espetáculo também traz poesias de Manoel de Barros e músicas de Almir Sater.

A direção e as coreografias são de João Rafael, e a direção de elenco, de Thais Bernardes.

Conforme o produtor executivo Gabriel Gomes, "Andanças" busca refletir sobre a identidade do povo sul-mato-grossense. "No espetáculo, é mostrada toda a ligação com a natureza, os costumes de sítio, fazenda, rios e cachoeiras, além da cultura sertaneja, de roça e em família. Essa é uma característica cultural da região, que veio tanto dos povos indígenas que aqui habitavam quanto dos sertanejos que migraram para o estado", explicou.

Do lado de fora do teatro, o público poderá visitar a Feira Cultural Andanças, que reúne cerca de 25 expositores, entre artistas e artesãos da região.

A montagem foi viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio de editais da FCMS e da Prefeitura de Nova Andradina. Todas as apresentações e material de divulgação contam com intérprete de Libras.

FICHA TÉCNICA

Realização: Studio Dança em Cena

Apoio: Lei Paulo Gustavo 2024 - Estadual do Mato Grosso do Sul e Municipal de Nova Andradina.

Diretor Geral e Coreógrafo: João Rafael

Diretora de Elenco e Roteirista: Thais Bernardes

Assistente de Coreografia: Luana Lima e Karol Xavier

Assistente de Direção: Thalia Ferreira

Produção Geral: Guiomar Bata

Produção Executiva: Gabriel Gomes e Flávia Lopes

Elaboração do Projeto: Gabriel Gomes

Staff: André Marques, Devair dos Santos, Patrícia Bispo

Cenógrafos: Renato Pereira, Luana Brasil e Joel Soares

Produção de Objetos: Marta Frutuoso;

Figurino e Costureira: Laurita Zancanaro

Cabelo: Rosana Style

Elenco: Alisson Marques, Iris Ribeiro, Nilseia Floriano dos Anjos, Ryan Alexandre, Summer Alexa e Thais Bernardes

Bailarinos: Ana Flávia Royer, Bruna Vanin, Caroline Ribeiro, Flávia Lopes, Geovanna Lopes, Gleid Delgado, João Rafael, João Vitor Prado, Karol Xavier, Luana Lima, Nicole Rocha, Rafaela Penha, Thalia Ferreira e Vitória Souza.

Músicos: Lohan Moraes e Alex Pires

Berranteira: Ana Chulli

Fotógrafo: Carlos Pinotti

Cinegrafista e Foto em Estúdio: Junior Lima

Intérprete de Libras: Nathalye Vargas

Sonoplasta: Lara Fernanda

Iluminador Cênico: Fábio Arruda

Iluminador Técnico: Marcílio Caetano

Cerimonial: Cida Picolli e Silvio Mendes

Designer: Kauana Paschoalin

SERVIÇO

O Centro de Convenções Municipal fica na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, no Centro de Nova Andradina (MS).

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @studio.dancaemcena