PF fiscaliza vigilantes privados durante COP15 em Campo Grande

A Polícia Federal realizou, ao longo desta semana, ações de fiscalização sobre vigilantes privados que atuam na COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias, realizada até 29 de março em Campo Grande (MS).

O foco é verificar se os profissionais e empresas contratadas estão dentro das normas.

Segundo a PF, a medida busca garantir que a segurança privada opere de forma regular durante o evento.

A conferência reúne delegações, autoridades e equipes técnicas de 130 países em Campo Grande.

Por isso, o controle sobre quem atua na segurança é considerado estratégico.

A fiscalização inclui checagem de documentação e cumprimento da legislação.

Em eventos desse porte, a exigência é de atuação alinhada às regras do setor.

A avaliação da corporação é de que esse tipo de controle reduz riscos e evita irregularidades.

A presença de equipes fiscalizadoras também reforça o esquema geral de segurança montado para a conferência.