Pin Up, inscreva-se neste fantástico jogo de azar online

Registe-se no Pin Up casino online, quer por telefone celular ou email, e o processo completo demora no máximo 3 minutos. Eis um manual detalhado sobre como se inscrever em Pin Up site oficial registro, e sobre como verificar a sua conta.

Registo em Pin Up Casino no site oficial

Existem dois modos de escolha para o registo - através do telefone celular e do correio electrónico.

A inscrição por telefone celular é efectuada da forma que se segue:

Vá ao website oficial de Pin Up casino online da Internet e, na esquina do canto direito superior, faça clique no botão "Registo";

Seleccionar a opção "Por via telefónica";

Escolher o seu código de país e inserir o número de telefone celular;

Escolha a divisa da vossa conta;

Faça clique no tecla "Registar";

Concluído, você obterá a sua senha por SMS.

A inscrição por e-mail é efectuada da maneira seguinte:

Ir ao website do Casino Pin Up e clicar no topo superior direito em "Registar";

Escolha o modo "Por e-mail";

Insira o vosso e-mail e senha;

Escolha a divisa da vossa conta;

Carregue no tecla "Registar";

Confirmar o registo através do endereço que receberá por e-mail.

Registo através da versão móvel do Pin Up

A inscrição a contar do telefone celular é praticamente igual ao procedimento na íntegra. Só que não há nenhum tipo de código promocional proveniente do telefone.

Assim, registar-se no Pin-Up casino na sua versão móvel:

Visite o site do Casino e, no topo do canto direito do visor, clique em "Registar";

Escolher uma maneira cômoda de criação de uma conta;

Complete todas as fichas para o modo por si escolhido;

Carregue em "Registrar".

Verificação no Pin-Up Casino

Pin-Up Casino não exige a verificação da contabilidade, mas a direção do cassino no Brasil pode solicitar a realização do mesmo ao seu próprio critério. Para tal, será necessário apresentar a seguintes listados de documentos:

Uma foto ou scan do documento de registo (carteira de identidade, passaporte ou carta de motorista);

Foto de si a guardar o respectivo documento.

Autorizar e entrar no casino Pin-Up do seu próprio

Na altura de redigir as presentes informações, após o seu cadastro, será automaticamente registrado no respectivo cassino no Brasil individual. Se não, seguir as instruções abaixo:

Inicie sessão no website do casino online dinheiro real e clique no botão 'Login' no canto superior direito;

Introduza o seu número de telefone ou endereço de e-mail;

Introduza a sua palavra-passe;

Clique no botão "Login".

Pin Up Bónus de Inscrição no Casino

Cada novo jogador é elegível para um bónus de inscrição:

125% de no deposit bonus casino de inscrição +250 freespins;

Bónus de aniversário sem depósito;

Cashback.

Consulte as nossas outras ofertas na nossa seção Pin Up Bonus e descubra como levantar os seus.