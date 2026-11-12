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12 de novembro de 2026
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NOVA YORK (EUA)

Prédio desaba, mata dois e deixa outros 17 feridos (imagens fortes)

Mais de 250 bombeiros e paramédicos atuam no resgate

Equipes de resgate atuam entre os escombros do prédio que desabou no Brooklyn, em Nova York, enquanto procuram pessoas soterradas nesta 4ª.feira (11.nov.26). Foto: FDNY - Fire Department of the City of New York Equipes de resgate atuam entre os escombros do prédio que desabou no Brooklyn, em Nova York, enquanto procuram pessoas soterradas nesta 4ª.feira (11.nov.26). Foto: FDNY - Fire Department of the City of New York
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Pelo menos duas pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após o desabamento de um prédio de três andares nesta 4ª.feira (11.nov.26), no bairro de Flatbush, no Brooklyn, em Nova York (EUA). Entre as vítimas estão sete crianças.

O edifício, que tinha uso residencial e comercial, desabou por volta das 16h. Segundo o Corpo de Bombeiros, 19 pessoas foram atingidas, incluindo as duas vítimas fatais. Quatro estão em estado crítico e 12 apresentam quadro estável.

As equipes de resgate ainda não sabem quantas pessoas estavam no imóvel no momento do acidente. Também há suspeita de que outras vítimas estejam soterradas.

Mais de 250 bombeiros e paramédicos participam da operação. Cães farejadores, drones e equipamentos de corte são utilizados para localizar possíveis sobreviventes entre os escombros.

RISCO DE NOVO DESABAMENTO

Continuam as perigosas buscas por sobreviventes após o desabamento fatal de um prédio no Brooklyn.Continuam as perigosas buscas por sobreviventes após o desabamento de um prédio no Brooklyn. Foto: FDNY

A operação enfrenta dificuldades devido à instabilidade da estrutura. Os bombeiros temem que partes do prédio ou de uma construção vizinha, parcialmente preservada, também desabem.

De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York, John Esposito, trabalhadores da construção civil realizavam escavações no interior do edifício quando ocorreu o colapso.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente. A previsão é que as buscas continuem pelos próximos dias, até que toda a área seja vistoriada.

Tags: duas pessoas morreram, EUA
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