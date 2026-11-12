Colom vira o 1º senador negro do Mississippi em 145 anos

Scott Colom, do Partido Democrata, venceu a disputa pelo Senado dos Estados Unidos no Mississippi e derrotou a republicana Cindy Hyde-Smith, que tentava a reeleição. Com a vitória, será o primeiro senador negro eleito pelo Estado desde 1874.

O Estado já teve dois senadores negros durante o período da Reconstrução, após a Guerra Civil:

Hiram R. Revels: assumiu em 1870 e foi o primeiro senador negro da história dos Estados Unidos.

Blanche K. Bruce: eleito em 1874, permaneceu no cargo até 1881.

VITÓRIA APERTADA

O resultado foi projetado pela agência Associated Press (AP) nesta 4ª.feira (11.nov.26), após a apuração de 99% dos votos.

Colom recebeu 49,2% dos votos, contra 48,7% de Hyde-Smith. A diferença entre os candidatos foi de 4.669 votos.

A disputa foi uma das últimas a serem definidas nas eleições de meio de mandato, realizadas em 3 de novembro. O resultado contrariou as pesquisas eleitorais, que apontavam vantagem da republicana em um Estado historicamente dominado pelo Partido Republicano.

PREÇO DA CARNE

A campanha de Colom também ganhou repercussão nas redes sociais após o democrata ironizar uma declaração da adversária sobre a alta no preço da carne bovina.

Em um vídeo que viralizou, o candidato resgatou uma fala de Hyde-Smith na qual ela sugeria que consumidores procurassem outras fontes de proteína diante do encarecimento da carne.

Na sequência, um homem aparece preparando hambúrgueres em uma churrasqueira e responde: "Em vez de escolher outra proteína, prefiro escolher outro senador".

Na noite da eleição, antes da conclusão da apuração, Hyde-Smith chegou a reivindicar a vitória e afirmou que havia impedido Colom de chegar ao Senado.

"Eu impedi Scott Colom de se tornar juiz federal, e vocês impediram que ele se tornasse senador dos Estados Unidos", declarou a republicana a apoiadores.

A fala fazia referência à indicação de Colom para um cargo de juiz federal pelo então presidente Joe Biden. Hyde-Smith havia se oposto à nomeação antes de enfrentar o democrata nas urnas.

DEMOCRATAS AMPLIAM VITÓRIA

A vitória de Colom engrossa a lista de derrotas republicanas nas eleições de meio de mandato e representa mais um revés para o mandatário Donald Trump. Os democratas conquistaram 55 das 100 cadeiras do Senado e também ficaram com o controle da Câmara dos Representantes, que assumirão em janeiro.

Com as duas Casas do Congresso nas mãos da oposição, Trump perde força no Legislativo e terá mais dificuldades para aprovar sua agenda até o fim do mandato.

No Senado, resta apenas uma cadeira em disputa, no Alasca. Até o fim da tarde desta 4ª.feira, a democrata Mary Peltola liderava a apuração no Estado.