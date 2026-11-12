Idosa ao volante atropela seis pessoas e invade loja (vídeo)

Um carro atropelou pedestres na calçada e invadiu uma loja na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta 4ª.feira (11.nov.26). Seis pessoas ficaram feridas.

Entre as vítimas está uma mulher de 98 anos, socorrida em estado grave. A motorista, de 80 anos, também se feriu e estava acompanhada da cuidadora. As duas estão entre os seis atendidos.

Imagens de uma câmera registraram o momento em que o veículo atravessa a rua, sobe na calçada e atinge pessoas que estavam no caminho. O carro só parou depois de entrar no estabelecimento.

Testemunhas levantaram a possibilidade de a motorista ter sofrido um mal súbito, hipótese que ainda não foi confirmada.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas às 17h50. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, entre elas dois homens com ferimentos moderados e uma pessoa com lesões leves.

Uma quinta vítima recebeu atendimento do Samu e também foi levada ao Miguel Couto. Outra mulher, de 85 anos, foi encaminhada ao Hospital São Lucas.

TRÂNSITO INTERDITADO

O acidente provocou a interdição de uma faixa da Rua Siqueira Campos, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

A via foi parcialmente liberada às 18h45. Antes disso, motoristas enfrentaram retenções nas ruas Barata Ribeiro, Tonelero e na própria Siqueira Campos.

Equipes dos bombeiros e da CET-Rio atuaram no atendimento e na organização do trânsito. Como desvio, motoristas que trafegavam pela Barata Ribeiro foram orientados a utilizar a Rua Hilário de Gouveia.