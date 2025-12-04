Programa premia e promove educação ambiental a estudantes de MS

O governador Eduardo Riedel participou nesta 4ª feira (3.nov.25) da cerimônia de premiação do Concurso Agrinho 2025, iniciativa que incentiva a educação ambiental e a valorização do agro em escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. O programa é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar MS), ligado ao Sistema Famasul.

Realizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, o evento marcou mais uma edição do projeto, que utiliza ações pedagógicas, concursos culturais, formação de professores e projetos escolares para aproximar estudantes do campo, do meio ambiente e do conhecimento aplicado ao cotidiano.

Riedel lembrou que foi responsável por trazer o programa ao Estado quando presidiu a Famasul, em 2014. “Quando conheci o programa entendi que nosso Estado não poderia ficar de fora e começamos a realizar. No primeiro ano teve a participação de oito municípios e algumas escolas com o envolvimento de 30 mil alunos. Hoje quando vemos em que se transformou o Agrinho nos dá uma alegria muito grande”, afirmou.

O governador também destacou o impacto educacional da iniciativa: “É um conhecimento que elas (crianças) jamais vão deixar de lado, no sentido de entender a produção, a preservação, como as cadeias (produtivas) estão organizadas, assim como a nossa cultura, que tem o Pantanal muito presente na vida de todos”, completou.

ALCANCE DO PROGRAMA

Em sua 11ª edição, o Agrinho é voltado a estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e envolve escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. O tema de 2025, “Cultivando Saberes, Protegendo o Pantanal”, propõe atividades que incentivam práticas educativas relacionadas à sustentabilidade, à produção agropecuária responsável e ao conhecimento sobre o bioma Pantanal, considerando sua importância ambiental, cultural e produtiva.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacou a evolução do programa desde sua chegada ao Estado:

“Agrinho começou no Paraná em 1995 e chegou ao nosso Estado em 2014 trazido pelo Eduardo Riedel. Nesta edição reforçamos o compromisso com a produção responsável e a preservação do nosso bioma (Pantanal). Quando começou tinha 30 mil alunos e oito municípios. Com trabalho árduo batemos o recorde hoje, com 605 escolas, 216 mil alunos, 16 mil professores envolvidos e 79 municípios”, afirmou.

CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO

Para concorrer aos prêmios, os alunos puderam apresentar produções como desenhos, redações, poemas, fábulas, cartas, contos, paródias, podcasts e reportagens. Professores e coordenadores submeteram relatos sobre práticas pedagógicas desenvolvidas em sala, alinhadas ao tema desta edição.

As escolas também tiveram a oportunidade de apresentar relatos institucionais que evidenciam ações coletivas relacionadas à proposta anual do programa.

Desde sua implantação em Mato Grosso do Sul, o Agrinho já impactou mais de 1 milhão de alunos, 65 mil professores e 3,8 mil escolas.