Próxima semana terá nova frente fria em MS, diz Climatempo

A sexta-feira (27.jun.25) começou com céu nublado em Campo Grande e Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul.

Ao longo da manhã, as nuvens diminuíram e o sol voltou a aparecer em várias regiões, especialmente na capital.

Na capital sul-mato-grossense, a mínima prevista é de 17°C e a máxima pode chegar a 27°C.

Apesar do tempo firme pela manhã, há chance de pancadas de chuva no fim da tarde.

Segundo o Climatempo, a instabilidade deve atingir cidades do sul e sudeste do estado ainda nesta sexta.

Áreas como Bela Vista, Nova Alvorada do Sul, Dourados e Batayporã estão na zona de maior chance de chuva.

Municípios próximos a essa faixa também podem ser afetados.

Na região norte, o tempo segue estável, com sol predominante em cidades como Coxim e Pedro Gomes.

Fora da área de instabilidade, a previsão é de tarde quente, com termômetros marcando até 31°C em algumas cidades.

FIM DE SEMANA

Uma frente fria deve avançar pelo sul do país neste fim de semana e atingir parte de Mato Grosso do Sul.

A previsão indica aumento da nebulosidade e chuvas no centro-sul do estado entre sábado (28) e domingo (29).

As temperaturas devem começar a cair no início da próxima semana.

No sábado e domingo, as mínimas ficam entre 19°C e 21°C.

Na segunda-feira (30), o amanhecer já será mais gelado, com 14°C.

Na terça-feira (1º), a mínima pode atingir 12°C em algumas regiões.

Em Ponta Porã, as condições climáticas seguem parecidas com as da capital, com variações discretas nas temperaturas.