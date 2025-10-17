Riedel vai investir R$ 11,5 milhões em projeto de rodovias

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou um investimento de R$ 11,5 milhões para desenvolver um projeto de melhoria em rodovias estaduais.

O objetivo é aumentar a segurança e a capacidade de tráfego em 673 quilômetros de vias.

O estudo abrangerá trechos de 11 municípios da região sudeste, incluindo Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Vicentina.

O edital da Agesul determina que os contratos seguirão o modelo DBM (Projeto/Construção/Manutenção), com pagamento baseado no desempenho das empresas. A licitação ocorrerá em 12 de dezembro e a execução terá início seis meses após a ordem de serviço.

A ação faz parte do programa “Rodar Bem MS”, que pretende recuperar 1.529 quilômetros de rodovias sem pavimento até 2026, ampliando a infraestrutura viária do Estado.