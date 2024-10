SAÚDE E TECNOLOGIA Therafy participa do 2º Congresso de Municípios em Mato Grosso do Sul A empresa utiliza realidade virtual para ajudar estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Por TERO QUEIROZ 28/10/24 às 17H13 atualizado em 28/10/24 às 17H17