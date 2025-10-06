MS Notícias

"Três Mulheres Altas": clássico de Albee faz excelentes sessões em Campo Grande

A peça questiona as imposições sociais e os papéis pré-definidos que atravessam gerações, trazendo à tona temas ainda urgentes, como liberdade feminina, opressão e expectativas culturais

A temporada de 'Três Mulheres Altas' (de 1994), em Campo Grande (MS) — sessões realizadas nos dias 3, 4 e 5, no Teatro Glauce Rocha — reafirmou a força do clássico de Edward Albee (1928-2016), peça que atravessa gerações ao discutir, com mordacidade e humor ácido, a passagem do tempo e o envelhecimento.

A montagem, dirigida por Fernando Philbert — que reúne magistralmente ator, texto e sensação de participação da plateia — evidencia a complexidade das relações entre três mulheres em distintas fases da vida — juventude, maturidade e velhice — e a maneira como elas lidam com perdas, memórias e a inevitabilidade do tempo.

Para além de um simples retrato do envelhecimento — tema comum no teatro, cinema, TV, música etc. — Albee ('Quem Tem Medo de Virginia Woolf?') mergulha no significado do envelhecer em uma sociedade que valoriza a juventude e o desempenho, especialmente para as mulheres.

A peça questiona as imposições sociais e os papéis pré-definidos que atravessam gerações, trazendo à tona temas ainda urgentes, como liberdade feminina, opressão e expectativas culturais.

O elenco, agora composto por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, oferece uma performance densa e sutil, que traduz com sensibilidade as nuances dos personagens criados por Albee. A entrega das atrizes transforma a peça em um espelho para o público, que se vê confrontado com seus próprios medos, desejos e limitações.

