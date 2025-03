A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizou, nesta terça-feira (11), uma sessão solene para a entrega do Troféu Celina Jallad, reconhecendo a força e dedicação das mães atípicas do Estado. A homenagem foi proposta pelas deputadas estaduais Mara Caseiro (PSDB), Gleice Jane (PT) e Lia Nogueira (PSDB).

Durante a abertura do evento, o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), destacou a importância da solenidade e prestou uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. “Este parlamento se orgulha de estar ao lado de mulheres que representam a luta, a reflexão e a participação ativa na sociedade. Parabenizo todas as mulheres pelo seu dia, pelo seu mês e, acima de tudo, por sua trajetória de conquistas”, afirmou antes de passar a presidencia da sessão para a deputada Mara Caseiro.

A deputada destacou a importância da mulher na sociedade. “Falar sobre ser mulher é falar sobre resiliência, luta e transformação. E dentro desse universo, há um grupo de mulheres que representa a mais pura expressão do amor incondicional e da superação diária. Aquelas que cuidam de pessoas com deficiência e necessidades especiais, mães, tias, irmã, avós, essas cuidadoras, muitas vezes invisibilizadas. Ser mãe já é um desafio enorme, mas ser mãe atípica é uma jornada ainda mais exigente. Mulheres que abrem mão de suas carreiras, lazer e até de sua saúde para garantir a qualidade de vida para os filhos, enfrentando desafios financeiros, em sua luta por direitos, inclusão social e batalha constante por tratamentos adequados”, detalhou Mara.

Entre as homenageadas, a advogada e servidora do Tribunal de Contas, Ana Paula Cruvinel, ressaltou os desafios enfrentados pelas mães atípicas e a importância do reconhecimento. “Ser mulher e mãe atípica é enfrentar desafios diários, superar preconceitos e lutar por inclusão. Lutamos todo dia para dar um mundo melhor, então fico profundamente emocionada por estar recebendo com orgulho este troféu. Essa homenagem representa a valorização de cada uma de nós”, disse Ana Paula, mãe de Marina, de nove anos, que tem síndrome de Down.

O Troféu Celina Jallad é um símbolo do compromisso da ALEMS com a valorização das mulheres que, com dedicação e resiliência, enfrentam desafios e transformam vidas.