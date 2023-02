Única de jornalismo em quadrinhos no Brasil, revista de MS ganha versão impressa

A Revista Badaró irá lançar, em breve, sua versão impressa. As vendas já estão disponíveis AQUI. Essa matéria original saiu no TeatrineTV.

Conhecida por ser o 1º veículo de imprensa brasileiro dedicado ao jornalismo em quadrinhos, a Badaró foi criada em 2019 por estudantes e recém-graduados do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tendo ganho diversos prêmios como o Troféu Expocom Centro-Oeste 2021, a Menção Honrosa no Prêmio Vladimir Herzog e o segundo lugar no Prêmio Livre.Jor de Jornalismo em 2020.

O nome da revista é em homenagem ao jornalista italiano radicado no Brasil Giovanni Líbero Badaró, cujo assassinato por motivações políticas levou à abdicação do imperador D. Pedro I.

Conforme os autores, a revista Badaró se inspirou em veículos como The Nib, Cartoon Movement e El Surti, sendo veiculada de forma online até 2022, com produção de conteúdos jornalísticos como reportagens, pílulas, crônicas e até editoriais em forma de quadrinhos.

A 1ª versão impressa traz na capa a chamada “Yanomami – Entre genocício e fake news”, realizada e distribuída pelos integrantes e parceiros como a produtora de eventos Brava, a loja de camisetas e artigos de rock Devil e o restaurante vegetariano Mais Que Salada, todos de Campo Grande (MS).

Atualmente, o conteúdo da Revista segue três eixos: o jornalismo em quadrinhos, principal plataforma de produções do veículo; o audiovisual, com produções de minidocumentários e pocket-videos; e os textos escritos, baseados na reportagem, no jornalismo opinativo ou no jornalismo literário, com inserções de ilustrações ou hibridismos com a linguagem dos quadrinhos.

O veículo de imprensa é comandado pelos seguintes profissionais sul-mato-grossenses:

Adrian Albuquerque: Jornalista, editor de vídeo, sucinto e entusiasta de alguns filmes. Interessado em artes, cultura e política. Diretor do documentário “Isto não é uma entrevista”.

Ana Laura Menegat: Estudante de Jornalismo, fotógrafa analógica e poeta. Apaixonada por histórias de vida e interessada em jornalismo com perspectiva de gênero.

Alison Silva: Estudante de jornalismo. Interessado na área esportiva, política e produção audiovisual.

Carolina de Mendonça: Estudante de psicologia, amante de utopias e com grandes flertes com o cinema.

Gabriel Neri: Estudante de jornalismo, amante de futebol sul-americano e da América Latina.

Guilherme Correia: Jornalista. Entusiasta de muitas coisas, do futebol ao audiovisual. Interessado em educação, cultura e pautas sociais.

Iara Cardoso: Quase professora de Geografia, criativa se encontrando na Ilustração, fotografia e Design. Interesse em política com foco em movimentos sociais. Feminismos, questão indígena e (por que não?) moda.

Igor Nolasco: Entusiasta do cinema brasileiro e formando em Cinema e Audiovisual pela ESPM Rio. Também interessado em literatura, música e história.

Jean Celso: Jornalista, podcaster, entusiasta da TV e do Rádio. Interessado em futebol, política e cannabis, dedica-se à pauta antiproibicionista.

Leopoldo Neto: Jornalista e doutorando em Comunicação. Possui interesse em jornalismo político, científico e cultural.

Marina Cozta: Artista visual, arte-educadora, quadrinista e sagitariana.

Marina Duarte: Ilustradora e quadrinista pantaneira. Feminista antiproibicionista interessada pela profunda mudança social.

Mylena Fraiha: Jornalista e pesquisadora em Comunicação. Possui interesse nas áreas de meio ambiente, política e direitos humanos, além de produções audiovisuais.

Norberto Liberator: Jornalista, ilustrador e quadrinista. Interessado em política, meio ambiente e artes. Autor da graphic novel “Diasporados”.

Tainá Jara: Jornalista e pesquisadora em Comunicação. Interessada em mídia, estudos de gênero e direitos humanos. Nas horas vagas vai de cinema, música e, sim, política.

Vitória Regina: Marxista e psicóloga. Debate política, psicologia e cultura.

Além da edição impressa e do site, a Badaró pode ser acompanhada em suas contas no

JORNALISMO EM QUADRRINHOS

O jornalismo em quadrinhos é uma linguagem relativamente recente, embora sua origem remonte aos primórdios da imprensa, quando as ilustrações eram a forma de retratar as notícias. O termo foi cunhado por Joe Sacco para classificar sua obra “Palestina”, de 1994.

No Brasil, profissionais como Alexandre de Maio, Robson Vilalba, Carol Ito, Cecilia Marins, Gabriela Güllich e Pablito Aguiar, além da própria Badaró, do portal Aos Fatos e do Canal Reload, têm produções constantes formando uma cena nacional.