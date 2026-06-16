Vander Loubet articula acordo entre lideranças da Terra Buriti

Horas após um grupo de indígenas de direita anunciar uma reunião para tratar da ocupação da Fazenda São Sebastião, em Sidrolândia (MS), lideranças de sete aldeias da Terra Indígena Buriti divulgaram nesta 2ª feira (15.jun.26) uma ata conjunta (a íntegra ) na qual afirmam não ter participado nem tomado conhecimento prévio da ação.

O documento foi aprovado durante encontro realizado no Espaço Jatobá, com a presença de caciques, representantes indígenas e autoridades políticas. A reunião foi articulada pelo deputado federal Vander Loubet.

Na ata, as lideranças também rejeitam os atos de vandalismo registrados na região e reafirmam que a luta pela demarcação dos territórios indígenas deve ocorrer por meios pacíficos, organizados e institucionais.

O posicionamento ocorre após o anúncio de uma reunião convocada por um grupo ligado ao cacique Rodrigues Alcântara, secretário municipal de Assuntos Indígenas de Dois Irmãos do Buriti, para discutir os desdobramentos da ocupação.

Mais cedo ao MS Notícias, o deputado Vander já havia anunciado que as lideranças indígenas afirmaram para ele que "desconheciam a mobilização e suas motivações".

DOCUMENTO

O deputado federal Vander Loubet durante encontro com lideranças indígenas nesta 2ª.feira (15.jun.26), em Sidrolândia. Foto: Divulgação

Segundo a ata aprovada pelas comunidades, a reivindicação pela demarcação da Terra Indígena Buriti continua sendo uma pauta histórica dos povos indígenas da região.

O texto também solicita aos órgãos competentes a apuração dos fatos ocorridos na Fazenda São Sebastião e a responsabilização dos envolvidos nos eventuais danos registrados durante a ocupação.

Durante a reunião, Vander defendeu que episódios isolados não sejam confundidos com a pauta histórica das comunidades indígenas.

"A luta dos povos indígenas precisa continuar sendo conduzida pelo diálogo, pela organização das comunidades e pelo respeito às lideranças que representam legitimamente seu povo. Não podemos permitir que fatos isolados comprometam uma reivindicação histórica e justa", afirmou.

ATA SERÁ ENVIADA A MINISTROS

Como encaminhamento imediato, o parlamentar informou às lideranças que a ata será enviada ao ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, à ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

A intenção, segundo os participantes, é fazer chegar ao Governo Federal o posicionamento oficial das lideranças da Terra Indígena Buriti e contribuir para a construção de soluções institucionais para os conflitos fundiários envolvendo a área.

Também participaram da reunião o deputado estadual Zeca do PT, a vereadora Edilaine Tavares, o vereador Menoti, de Dois Irmãos do Buriti, o representante do diretório municipal de Sidrolândia, Adão Custódio, além de lideranças indígenas dos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti.