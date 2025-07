O sócio-fundador da página Razões para Acreditar, Vicente Carvalho, anunciou nesta 2ª.feira (30.jun.25) que decidiu suspender o cancelamento da vaquinha criada para ajudar o alpinista Agam. Ele foi voluntário no resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, morta após cair de um penhasco na Indonésia.

Segundo Carvalho, 100% do valor arrecadado — mais de R$ 520 mil — será repassado diretamente para Agam, sem nenhum desconto de taxas administrativas.

A decisão veio após forte mobilização de doadores, que defenderam que o dinheiro deveria chegar integralmente ao voluntário, como mostramos mais cedo AQUI.

A vaquinha havia sido cancelada no domingo (29) por conta de questionamentos de seguidores sobre a taxa de 20% cobrada pela plataforma Voaa. Na ocasião, a ideia era devolver o dinheiro a todos os doadores, mas a repercussão fez a equipe repensar.

“Nosso objetivo jamais foi outro senão ajudar o Agam”, afirmou Vicente em comunicado. Ele explicou que o processo de transferência internacional já começou, com envio de documentos e cadastros para liberar o valor.

Vaquinha para alpinista Agam é mantida e repasse será integral, anuncia Razões para Acreditar

Mesmo com a reversão do cancelamento, quem quiser reembolso poderá solicitá-lo dentro de 48 horas. O Razões para Acreditar e o Voaa reforçaram que a taxa de 20% cobre um modelo de operação que envolve mais do que apenas hospedar a campanha.

Agam ficou conhecido por arriscar a própria vida para alcançar Juliana em uma encosta íngreme do Monte Rinjani. Durante toda a madrugada, ele permaneceu ao lado do corpo para evitar que caísse ainda mais, um ato de coragem que sensibilizou brasileiros e gerou uma onda de doações. Veja o anuncio: