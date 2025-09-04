Vídeo: Em MS, pastor mirim é chamado de falso profeta e denuncia "amante"

Miguel Oliveira, de 15 anos, conhecido como "pastor mirim" surtou durante um evento. Na ocasião ele supostamente foi chamado de “falso profeta” por indivíduo que não aparece nas imagens. Em reação, o adolescente trajando roupas brancas e descalço, responde:

“Está me chamando de falso pastor, Cléber? Não deixa eu falar da sua amante, não, Cléber? Não deixa eu falar da Clara não, Cléber? Você tá me chamando de falso pastor, Cléber? Tira a camisinha de dentro da carteira, Cléber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, te pego no meio da multidão, porque Deus tá falando que tem que respeitar o profeta”.

Ele mesmo fez a publicação em sua rede social em que diz "sou profeta!". Assista:

A situação aconteceu em uma igreja de Ponta Porã (MS), na noite de 3ª feira (2.set.25). No dia anterior, ele havia realizado um evento no bairro Caiçara, em Campo Grande (MS). Em seguida, foi para Ponta Porã, onde, no dia 2, gravou um vídeo elogiando a “paz” da cidade fronteiriça — apesar de ser dominada pelo crime organizado. Assista no posta acima.

Alguns sites nacionais informaram que o vídeo foi gravado em Carapicuíba, em São Paulo, mas a informação é falsa.

O garoto ficou conhecido por uma pregação em que dizia 'off The king, the power, demanded the bastard. The king of the fairy goes mad'. A frase tem origem num expressão usada pelo 'mentor' de Miguel, o pastor Márcio Silva.