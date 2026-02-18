Médicos tentam reanimação por duas horas, mas William morre na Passarela do Samba

Um homem de 36 anos, identificado como William Roas Batista, morreu na madrugada desta 4ª feira (18.fev.26) após sofrer um mal súbito enquanto assistia ao desfile das Escolas de Samba de Campo Grande na Praça do Papa.

Segundo relatos, William estava em uma arquibancada acompanhado da esposa e dos filhos quando passou mal, e equipes de emergência iniciaram atendimento imediato no local.

Profissionais da Lienca e da Secretaria Municipal de Saúde prestaram os primeiros socorros, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente. O transporte para hospital não ocorreu devido à gravidade do quadro, e as equipes conduziram manobras de reanimação cardiopulmonar por quase duas horas, sem sucesso. O óbito foi confirmado por volta das 01h50.

A Lienca divulgou nota oficial lamentando a fatalidade e prestando solidariedade à família, que recebeu acolhimento e acompanhamento das equipes presentes no evento.

A entidade destacou que toda a estrutura de atendimento exigida pelos órgãos competentes estava disponível, incluindo posto médico, desfibrilador e profissionais preparados para situações de emergência.

Segundo a Lienca, a equipe terceirizada de brigadistas atuou de forma imediata e diligente, auxiliando nos primeiros socorros e no revezamento das manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu.

O incidente gerou comoção entre os espectadores e reforça a importância da estrutura de segurança e atendimento em grandes eventos públicos, segundo a entidade organizadora.