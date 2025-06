Alunos viajam até 4h por dia para estudar em Corguinho e MP cobra solução

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento administrativo para fiscalizar o transporte escolar em Corguinho, após constatar que 44,7% dos alunos (211 estudantes) passam mais de quatro horas por dia dentro dos veículos, tempo que excede o limite permitido pela legislação estadual.

Entre os casos apurados, está o de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que embarca por volta das 4h e chega à escola em estado de desregulação emocional, evidenciando a urgência de ajustes no serviço.

Diante do cenário, a 1ª Promotoria de Justiça de Rio Negro recomendou que o município apresente, em até 30 dias, um plano com medidas para corrigir os problemas. Entre as providências esperadas estão a redução do tempo de deslocamento, eliminação de barreiras como porteiras nas rotas e adaptação do transporte às necessidades de estudantes com deficiência.

A recomendação foi encaminhada ao prefeito e à secretária municipal de Educação.ação estadual sobre transporte escolar.