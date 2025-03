Atrativo de Bonito, Praia da Figueira tem licenÃ§a suspensa pelo Imasul

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) suspendeu, por tempo indeterminado, a licença de operação do balneário gerido pela empresa Empreendimentos Turísticos Alto do Formoso Ltda, localizado em Bonito. A decisão foi publicada nesta 4ª feira (26.mar.25) no Diário Oficial do Estado, por meio da Portaria nº 1.537, assinada pelo diretor-presidente do órgão, André Borges Barros de Araújo.

A medida atinge diretamente as atividades de flutuação e passeio ecológico terrestre, que agora estão proibidas. A empresa foi notificada a paralisar imediatamente as operações, sob pena de incorrer em infração ambiental.

Segundo o Imasul, a suspensão da Licença de Operação nº 27/2021 — vinculada ao processo n° 71.404.632/2020 — foi motivada pela necessidade de reavaliação do licenciamento ambiental. O órgão se baseou em dispositivos legais federais e estaduais que permitem a revisão de atividades com potencial poluidor sempre que identificadas inconformidades ou vícios administrativos.

O empreendimento também é alvo de investigação do Ministério Público Estadual. O inquérito apura denúncias de captação irregular de água do rio Formoso para abastecimento de uma lagoa artificial. De acordo com a apuração preliminar, bombas estariam sendo usadas para transferir água do rio para o açude, sem a devida autorização ambiental.

A empresa apresentou uma declaração de uso de recurso hídrico, mas o Imasul informou que o documento não conferia permissão para captação e utilização da água da forma como vinha sendo realizada.