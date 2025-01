Balneários em Bonito e Bodoquena levam multa de R$ 320 mil da PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou uma ampla fiscalização na região da Serra da Bodoquena, abrangendo os municípios de Bonito, Jardim e Bodoquena, e inspecionou cerca de 40 empreendimentos turísticos, incluindo balneários, campings e pousadas. A operação resultou em multas que somam R$ 320 mil devido a irregularidades como excesso de visitantes, construções não autorizadas e ausência de licenças ambientais.

Em Bonito, um balneário na rodovia MS-382 foi multado em R$ 150 mil por exceder o limite de turistas permitido. Embora licenciado para receber até 400 visitantes, o local atendeu 625 pessoas entre 24 de dezembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025. O proprietário, que inicialmente se recusou a fornecer a relação de turistas, teve os dados obtidos pela PMA junto à Prefeitura por meio do sistema Voucher.

Ainda na mesma rodovia, um camping foi autuado por possuir diversas edificações irregulares, incluindo chalés, quiosques, apartamentos e um poço artesiano, todos construídos sem autorização ambiental. O proprietário foi multado em R$ 150 mil pelas infrações.

Em Bodoquena, na Estrada Parque, outro balneário foi flagrado operando sem licença ambiental. Apesar de ter apresentado apenas a solicitação do documento, o estabelecimento não possuía a licença necessária para funcionar. A PMA suspendeu as atividades do local e aplicou uma multa de R$ 20 mil.

A fiscalização reforça a importância de os empreendedores da região manterem suas licenças ambientais em dia, especialmente em Bonito, reconhecido nacionalmente como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.