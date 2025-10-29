Com salários de até R$ 4,1 mil, vagas para Prefeitura encerram na 6ª

O Instituto Avalia, organizador do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MS), informou que as inscrições para o certame entram em sua reta final. Os interessados têm até as 17h00 (horário de Mato Grosso do Sul) da próxima 6ª feira (31.out.2025), para garantir a participação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca organizadora, o www.avalia.org.br.

O certame oferece um total de 215 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, distribuídas em 104 cargos que abrangem os níveis fundamental, médio/técnico e superior. As contratações visam suprir demandas temporárias da administração municipal.

SALÁRIOS

Os vencimentos básicos são um dos principais atrativos, variando de R$ 1.569,30 a R$ 4.184,80, dependendo da função:

Nível superior: Oferece os salários mais altos, como R$ 4.184,80 para cargos de 40 horas (Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Veterinário, Psicólogo) e R$ 3.138,60 para 30 horas (Assistente Social, Fisioterapeuta).

Nível médio e técnico: Os valores variam de R$ 3.036,00 (Agente Comunitário de Saúde) e R$ 3.138,60 (Operador de Máquinas) até R$ 1.987,78 (Técnico em Enfermagem) e R$ 1.883,16 (Assistente Administrativo, Cuidador Social, Profissional de Apoio Escolar).

Nível fundamental: Funções como Auxiliar de Serviços Diversos, Gari, Cozinheiro e Vigia têm vencimento básico de R$ 1.569,30.

TÍTULOS COM EXPERIÊNCIA

Diferente de concursos tradicionais, este Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, constituída exclusivamente por Prova de Títulos e Experiência Profissional.

Esta avaliação terá caráter eliminatório e classificatório. Serão pontuados tanto os títulos acadêmicos (como cursos de aperfeiçoamento, graduação ou pós-graduação) quanto a experiência profissional comprovada na área específica da função pretendida. Conforme o edital, será eliminado do processo o candidato que obtiver nota zero nesta fase.

COMO PARTICIPAR

Os candidatos devem realizar o cadastro e enviar os documentos comprobatórios dos títulos e da experiência profissional através do portal www.avalia.org.br. O edital permite que o candidato efetue inscrição para mais de uma função.

As contratações serão em caráter temporário. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

O edital completo (a íntegra ), com todos os cargos, requisitos, atribuições e o cronograma, também está disponível para consulta no site do Instituto Avalia.