Pastor é atingido por bala perdida no rosto enquanto dormia

O pastor Jorge Antônio Rodrigues foi atingido no rosto por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa.

O fato ocorreu na madrugada da última 6ª feira (10.out.25), em Sidrolândia (MS).

O projétil perfurou o teto da residência e atingiu o pastor, que se recuperava de uma cirurgia recente.

Ele foi levado a uma UPA, onde recebeu os primeiros socorros e foi liberado, mas as dores persistiram.

Ao buscar novo atendimento, exames constataram que a bala ainda estava alojada em sua face.

O pastor foi então encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia para a remoção segura do projétil.

Segundo a família, o procedimento foi bem-sucedido e ele já se recupera em casa, sem risco de morte.

Figura conhecida e respeitada na cidade, o pastor Jorge Antônio atua há muitos anos na comunidade local.

A família agradeceu as orações e as mensagens de apoio recebidas desde o incidente.