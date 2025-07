Preso em MS homem que matou dono de pousada e escreveu mensagem com sangue

Um homem de 38 anos, identificado apenas pelas siglas W. S. S., foi preso na manhã desta 6ª.feira (25.jul.25) em Brasilândia (MS).

Ele era foragido da Justiça de Alagoas, onde é investigado por um homicídio cometido em abril deste ano.

Segundo as informações, o crime ocorreu em uma pousada, onde o suspeito matou o proprietário com golpes de faca e enforcamento. Conforme o Dourados News, após o assassinato, ele escreveu nas paredes da pousada com o sangue da vítima.

A frase deixada foi: “Estrupado. Ele abuzou de mim (sic)”, indicando que o suspeito tentou sugerir ter sido abusado sexualmente. Desde o crime, ele estava foragido e buscava abrigo no interior do Mato Grosso do Sul.

A prisão aconteceu graças a uma ação integrada das Polícias Civis de Alagoas e do Mato Grosso do Sul, que conseguiram localizar e capturar o homem em Brasilândia. O caso segue em investigação pelas autoridades.