Sucuri de 2,5 metros é resgatada dentro de camionete em MS

Uma sucuri de cerca de 2,5 metros foi resgatada nesta 6ª feira (6.jun.25) após ser encontrada enrolada na longarina de uma camionete Hilux SW4, estacionada na região do Parque das Nações, em Dourados . O caso mobilizou equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Corpo de Bombeiros.

O animal foi notado pela própria família dona do veículo, que acionou as autoridades. A serpente estava escondida na parte inferior do carro, possivelmente em busca de abrigo.

Diante da dificuldade de acesso, os agentes optaram por levar a camionete até uma empresa onde o veículo pudesse ser suspenso com segurança. Com o carro elevado, a sucuri foi retirada sem ferimentos, avaliada e solta em área de habitat natural.

A PMA orienta que, ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, a população evite qualquer tentativa de manuseio e acione os órgãos competentes. O resgate reforça a importância do manejo técnico da fauna, sobretudo em regiões próximas a áreas de preservação.