Marido, Jarrod mata fisiculturista Zunilda a marteladas e suicida

Zunilda Hoyos Mendez, de 43 anos, foi assassinada a marteladas pelo marido, Jarrod Gelling, de 46 anos, que suicidou-se em seguida. O crime aconteceu em Fuengirola, a província de Málaga, no Sul da Espanha.

A Polícia Nacional disse que encontrou os corpos de Zunilda e Jarrod na última 5ª feira, 18 de junho, por volta das 13h45, numa casa que alugaram para passar férias e onde estavam hospedados há cerca de um mês após a cirurgia no joelho de Gelling.

Segundo amigos, Zunilda, também conhecida pelo apelido Amy, era considerada por eles desaparecida desde o sábado (14.jun.25), quando deixou de responder a tentativas de contatos.

Tanto Jarrod, quanto Zunilda, eram fisiculturistas profissionais de origem colombiana, embora o Jarrod também tivesse nacionalidade americana e residiu a maior parte do tempo em Dubai (Emirados Árabes Unidos). Eles eram casados há 4 anos.

Conforme parentes que de Zunilda, ela contou que Jarrod estava sendo agressivo com ela no ano passado e que os dois pretendiam se divorciar após a viagem, que terminaria com uma competição de fisiculturismo em Portugal em algumas semanas.

“Ela estava sofrendo abusos e queria o divórcio”, disse a família da vítima ao jornal espanhol Sur.

A sobrinha de Zunilda, Yuleydis, disse ao jornal Sur, de Málaga, que sua tia iria ajudar Jarrod após uma operação no joelho antes de viajar para Portugal para competir e depois voltar para a Colômbia sozinha após tomar a decisão do divórcio. "Para minha tia foi a última viagem, uma despedida", disse. "Ela tomou a decisão de se separar do marido por causa do comportamento agressivo dele. Eles já tinham terminado uma vez e ficaram separados por um bom tempo, mas depois voltaram a ficar juntos para tentar resolver as coisas, embora os maus-tratos continuassem", relatou Yuleydis.



A Polícia Nacional Espanhola classificou o caso como homicídio seguido de suicídio. “O corpo dela apresentava sinais evidentes de violência, e os sinais do homem indicavam uma morte por suicídio, algo que uma autópsia terá que confirmar”, afirmou a instituição.