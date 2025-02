Teto de igreja histórica desaba em Salvador e deixa uma pessoa morta

Parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, um dos marcos históricos de Salvador (BA), desabou na tarde desta 4ª feira (5.fev.25), resultando na morte de uma pessoa e deixando outros seis feridos.

O templo, localizado no Centro Histórico da capital baiana, é conhecido por sua rica ornamentação e por ser chamada de "Igreja de Ouro" devido à grandiosidade de seus altares dourados.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham na busca por possíveis vítimas presas sob os escombros. A Polícia Militar isolou a área e o Samu presta atendimento aos feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a extensão do desabamento. As imagens registram o espaço interno da igreja tomado por destroços de madeira e poeira, onde normalmente os fiéis participam das celebrações religiosas.

Informações indicam que a vítima fatal seria uma turista de São Paulo, mas sua identidade ainda não foi oficialmente divulgada. Os feridos seguem recebendo atendimento, e as autoridades investigam as causas do incidente.