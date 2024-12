Homem usava caminho até igreja para estuprar crianças com 'Down'

Uma operação conjunta entre a Seção de Investigações Gerais (SIG) do Núcleo Regional de Investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Civil do Mato Grosso resultou na prisão de L.S., um homem de 41 anos, acusado de estuprar duas crianças com síndrome de Down em Itaúba (MT).

O suspeito, que é tio das vítimas, utilizava a confiança delas para levá-las a terrenos baldios durante o caminho para a igreja, onde cometia os abusos. Após a Polícia Judiciária de Mato Grosso solicitar a prisão preventiva do acusado, que foi deferida, as autoridades conseguiram identificar seu paradeiro.

Com isso, a Polícia Civil de Mato Grosso solicitou apoio da SIG, que, após investigações, localizou e capturou L.S. na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.