Após ação do MPF, FGV anuncia nova data para prova de concurso do TRT

A Fundação Getulio Vargas (FGV) anunciou a reaplicação das provas objetivas e discursivas do concurso para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), após procedimento instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar irregularidades na aplicação anterior.

Segundo comunicado oficial, a nova prova será realizada no dia 11 de maio de 2025, das 9h às 13h (horário de Brasília), somente para os candidatos que compareceram ao turno da manhã da aplicação original, ocorrida em 9 de março deste ano. A lista de candidatos aptos à reaplicação será divulgada pela banca organizadora.

A reaplicação ocorre após o MPF instaurar inquérito civil para investigar denúncias de que a prova aplicada em março descumpriu o conteúdo programático estabelecido na 1ª retificação do edital, publicada em 21 de novembro de 2024. Entre os problemas apontados estavam falhas na distribuição e no número de questões entre as áreas de conhecimento básico e específico.

O procedimento foi formalizado por meio da Portaria nº 6, de 24 de março de 2025, publicada no Diário Oficial do MPF. Durante a apuração, a FGV reconheceu o erro e informou ao MPF a intenção de reaplicar as provas — mas apenas para candidatos presentes no turno da manhã da primeira aplicação.

No entanto, para o MPF, a medida pode comprometer a isonomia do concurso público, ao restringir a nova aplicação apenas a parte dos inscritos, ferindo princípios constitucionais de ampla competitividade e vinculação ao edital.

O procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves expediu recomendação à FGV e ao TRT-24 para que a reaplicação contemple todos os candidatos afetados, independentemente do turno em que realizaram a prova.