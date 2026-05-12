MPE mira coordenador do tapa-buraco e detém engenheiro da Sisep em Campo Grande

O coordenador do serviço de tapa-buraco de Campo Grande, Edvaldo Aquino, e o engenheiro Mehdi Talayeh, coordenador da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), estão entre os alvos da operação “Buraco Sem Fim”, deflagrada nesta 3ª.feira (12.mai.26) pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul.

Mehdi foi detido durante a ação.

A Sisep também é alvo da operação. As investigações iniciais apontam suspeitas envolvendo contratos de tapa-buraco e manutenção de vias não pavimentadas em Campo Grande.

Agentes do GECOC estiveram na residência de Edvaldo Aquino para o cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a manhã.

Edvaldo Aquino e Mehdi Talayeh já haviam sido investigados em junho de 2023 na operação “Cascalhos de Areia”, também conduzida pelo Ministério Público Estadual.

Na ocasião, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) apurava uma suposta organização criminosa suspeita de peculato, corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro em contratos superiores a R$ 300 milhões ligados à manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinários.