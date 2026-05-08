Prefeitura aciona força-tarefa após alerta de ciclone

A Prefeitura de Campo Grande acionou diferentes secretarias municipais para atender a possíveis ocorrências causadas pelo ciclone extratropical que se aproxima de Mato Grosso do Sul nesta 6ª feira (8.mai.26).

O ciclone deve derrubar temperaturas e provocar chuva intensa, tempestades isoladas, raios e rajadas de vento

A ação reúne equipes da Defesa Civil, que coordenará o monitoramento das ocorrências, além da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável por intervenções no trânsito em pontos críticos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) atuará na limpeza, desobstrução de vias e retirada de árvores e galhos, enquanto a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) prestará apoio às famílias vulneráveis e organizou acolhimento provisório no Parque Ayrton Senna para pessoas em situação de rua durante o frio. Já a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) dará suporte em demandas habitacionais emergenciais, com entrega de lonas em casos de moradias afetadas. Conforme o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Éneas Netto, a atuação preventiva e o apoio da população durante o período de instabilidade climática é essencial.

“Estamos trabalhando integradamente entre as secretarias para garantir respostas rápidas diante de qualquer ocorrência causada pelas condições climáticas. A previsão exige atenção redobrada, principalmente por conta dos ventos fortes e do risco de temporais isolados. Orientamos que a população acompanhe os alertas oficiais e acione imediatamente a Defesa Civil pelo 199 em qualquer situação de risco”, destacou.

A Prefeitura orienta que, em casos de emergência como quedas de árvores, alagamentos, risco de desabamento, destelhamentos ou qualquer situação que coloque pessoas em perigo, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, canal que funciona 24 horas por dia.