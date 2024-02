Campo Grande passa ofertar vacina contra a dengue em mais de 40 unidades de saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ampliou os locais para vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos. Nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, o imunizante já está disponível em mais de 40 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas do município.

"Com isso pretendemos facilitar ainda mais o acesso à vacina, sobretudo aos finais de semana, e imunizar o maior número de crianças o mais rápido possível", diz. A secretária reitera a importância da população continuar fazendo a sua parte para evitar o aumento na proliferação do mosquito e, consequentemente, o número de casos da doença.

De acordo com o balanço da Sesau, do dia 11 ao dia 14 de fevereiro, 852 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas em Campo Grande. A expectativa é de que a procura aumente nos próximos dias. Conforme a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o município deverá adotar outras estratégias para ampliar a cobertura vacinal, como a realização de ações itinerantes em locais de grande circulação de pessoas.

"É importante que as pessoas entendam que a vacina é um método complementar e que é necessário manter os cuidados do cotidiano. Cuidar do quintal e evitar o acúmulo de água parada", lembra.

A primeira remessa de vacinas chegou no município no último sábado, dia 10 de fevereiro. Foram 24.639 doses, que devem ser destinadas exclusivamente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.

A vacinação deve avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga, até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos.