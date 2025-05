Celebração da diversidade marca segunda edição da Festa Inclusiva das Nações Amigas em Campo Grande

Campo Grande recebe nesta quinta-feira (22) a segunda edição da Festa Inclusiva das Nações Amigas, um encontro vibrante de culturas, solidariedade e inclusão. O evento acontece até sábado (24), sempre das 17h às 22h, no Comper Itanhangá.

A iniciativa é promovida pela Associação das Nações Amigas, com apoio do Grupo Pereira, e tem como proposta valorizar tradições de diferentes povos, aproximar comunidades e apoiar instituições filantrópicas da cidade.

Este ano, o evento destinará a renda das vendas para entidades como Sirpha – Lar do Idoso, Hospital Nosso Lar, Cotolengo Sul-Mato-Grossense e Lions Clube Centro. É cultura com propósito social, fortalecendo redes de apoio locais.

Nações como Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália estarão representadas por apresentações culturais, comidas típicas, artesanato e um espaço lúdico para as crianças.

A abertura nesta quinta-feira (22) promete encantar o público com a música tradicional da Associação Okinawa de Campo Grande e a delicadeza do harpeiro Fábio Kaida, em uma noite de boas-vindas às culturas amigas.

Na sexta (23), o Corpo Musical da Polícia Militar dá início às apresentações, seguido pelo Grupo de Dança Adulto do CTG Tropeiros da Querência e pela Cia Embrujos de España, em um espetáculo de ritmos e cores.

No sábado (24), o encerramento será marcado pela voz da cantora Lenilde Ramos, pelas batidas do grupo Raiden Daiko e pela reapresentação da Associação Okinawa, coroando três dias de festa e integração.

A Festa Inclusiva conta com o apoio do Comper, Farmácias SempreFort, Vuon Card e Pera Turismo, marcas do Grupo Pereira que apostam em ações com impacto social e valorização da diversidade cultural.

“É uma honra ser palco da Festa Inclusiva. Acreditamos que a união de culturas é essencial para uma sociedade mais justa e harmoniosa”, destaca Fernanda Bardauil, gerente de Relacionamento do Grupo Pereira.

Com entrada gratuita e programação para todas as idades, a Festa Inclusiva das Nações Amigas reforça que, quando a cultura encontra a solidariedade, todos saem transformados.